Fonctionnaire, pourquoi pas vous ? Toutes les réponses aux questions que vous n'osez pas poser...

Un livre sans tabous pour de futurs fonctionnaires acteurs de leur carrière ! Recherche de sens, de sécurité, de mobilité ? La fonction publique, en pleine modernisation, peut-elle répondre à ces besoins qui s'expriment de plus en plus chez des travailleurs déjà en poste et chez des jeunes à la recherche d'une voie professionnelle épanouissante. Passant en revue nombre de stéréotypes sur la fonction publique et écrit par des auteurs jury/formateurs et fonctionnaires, ce livre adopte un ton volontairement libre tout en étant très précis dans ses explications. On se place du côté du lecteur, avec ses craintes et ses envies, qui constituent les différents accès à l'information. Des modalités de recrutement, en passant par l'importance ou non d'être du même bord politique que son supérieur, jusqu'à la possibilité de choisir ou non la région dans laquelle on souhaite travailler, toutes les questions sont traitées sans tabou. Les fiches vont à l'essentiel et les vidéos de Morgan viennent humaniser le tout en apportant un témoignage de l'intérieur.