La Terre. Avec 32 silhouettes à placer sur le puzzle !

L'un des produits les plus réussis de la série Voyage, découvre, explore revisité dans un nouveau design graphique, enrichi d'une couverture irisée et de 32 silhouettes dédiées à la Terre. Fais le tour du monde et découvre les aspects les plus extraordinaires de notre magnifique planète Terre ! Prépare-toi pour un fabuleux voyage à travers les deux hémisphères : explore l'histoire, la géographie et les coutumes des différents peuples, découvre des records incroyables !