Rencontre avec les peuples premiers

Jean- Pierre Dutilleux a consacré sa vie à la défense des derniers peuples du monde premier. A travers ces nombreux voyages au coeur du Mexique, à travers les déserts de Madagascar, d'Afrique de l'Est, de la forêt équatoriale du Congo jusqu'aux profondeurs de l'Amazonie, il nous plonge dans ces civilisations anciennes et méconnues. Ces peuples sont en majeure partie en voie d'extinction, du fait de la destruction de leurs terres, de l'exploitation de celles-ci par les industriels. Ce livre est un témoignage de ces rencontres avec des personnages hauts en couleur, des tribus et leurs coutumes millénaires.