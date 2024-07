Carter Tome 2 : Collision

Tome final de cette duologie au coeur de la mafia ! Du grand Tijan ! Encore plus sombre, encore plus dangereux... L'amour est éternel. Pour protéger Emma, Carter a acheté sa liberté. Pourtant, il le sait, on ne quitte jamais vraiment la mafia, surtout lorsqu'on a un secret aussi lourd que le sien. Quand la trêve entre les Familles rivales Mauricio et Bertal est annulée, Carter est contraint d'intervenir. Il n'a pas commencé cette guerre, mais il y mettra fin. Pour ça, il est prêt à perdre la vie. Ce qu'il veut éviter à tout prix, c'est qu'Emma disparaisse... Si on la lui enlève, il en mourra. Il est prêt à mourir pour la protéger. Pour qu'elle survive, il va devoir risquer le tout pour le tout. Pour vivre, elle va devoir affronter son passé. Et autoriser Carter à l'aimer. Dernier tome explosif de cette duologie au coeur de la Mafia !