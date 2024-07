CRPE Professeur des écoles. EPS et mises en situation professionnelle 300 questions, Edition 2025

Faites la différence à l'oral du CRPE 2025 (M2) grâce à une batterie de questions-réponses sur la mise en situation professionnelle et l'EPS ! Ce livre vous permettra de réviser et de vous entraîner de manière intensive à l'épreuve orale d'entretien du CRPE 2025 (M2), grâce à : une présentation pour tout savoir de l'épreuve ; un planning de révisions pour cibler et organiser votre préparation ; 300 questions que le jury peut vous poser le jour J : 150 sur l'EPS, 150 sur les mises en situation professionnelle, toutes conçues à partir de l'analyse de rapports de jurys et classées par thèmes : connaissances liées à l'EPS, institution scolaire, politiques éducatives, éthique et déontologie du professeur des écoles, contenus et pratiques d'enseignement ; des réponses adaptées pour vous aider à proposer des solutions pédagogiques compatibles avec les préconisations institutionnelles, à vous projeter dans le métier de professeur des écoles et comprendre l'éthique professionnelle attendue ; une boîte à outils contenant les principaux repères : chronologie de l'école primaire, les 10 citations-phares à retenir, les 10 pédagogues-clés, les activités en EPS, une bibliographie...