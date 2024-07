CRPE. Professeur des écoles, Edition 2025

Le livre incontournable pour être 100 % efficace dans votre préparation au CRPE 2025 (M2) ! Préparez-vous efficacement pour réussir les épreuves écrites et orales (sauf options) du concours de professeur des écoles (Français, Mathématiques, Leçon et Entretien) en : vous informant avec une présentation du concours et des épreuves ; faisant le point à l'aide d'un QCM général d'auto-évaluation assorti d'un bilan commenté en fonction des résultats du candidat lui permettant de s'orienter dans sa préparation ; révisant avec un cours sous forme de 65 fiches synthétiques permettant d'aller à l'essentiel pour tout le programme ; vous entraînant avec 350 QCM pour tester ses connaissances et 50 exercices corrigés prenant la forme de ceux rencontrés le jour J, classés par niveaux de difficulté ; vous mettant en situation à l'aide de 9 sujets blancs et d'annales (dont les annales 2024), accompagnés d'astuces (gestion du temps, analyse du sujet, etc.) et de propositions de corrigés détaillés.