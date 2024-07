Moussons N° 43/2024-1 : Recherche en sciences humaines sur l'Asie du Sud-Est

Ce numéro nous amène à Bornéo (exploration hollandaise au XIXe siècle), chez les Sui observés depuis la Chine, enfin dans le Viêt Nam colonial (chambre des représentants du peuple de l'Annam et groupe littéraire T ? L ? c). Ce numéro est rédigé par deux ethnologues et deux historiens. Le premier article décrit les premiers pas de l'exploration hollandaise de Bornéo au XIXe siècle à partir des portraits d'explorateurs et des photographies qui ont forgé l'imaginaire colonial. Le texte suivant nous mène chez les Sui, population taïphone de la branche kadai, observée depuis la Chine et sa politique d'attribution du statut de nationalité minoritaire aux Sui du Guizhou. Puis deux articles nous entraînent dans le Viêt Nam colonial sous l'angle de la chambre des représentants du peuple de l'Annam et du groupe littéraire T ? L ? c.