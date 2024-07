Animateur territorial, animateur principal de 2e classe Tout-en-un. Concours externe, interne, 3e voie, examen professionnel, Edition 2024-2025

Ce guide s'adresse aux candidats des concours interne, externe et de troisième voie, mais aussi l'examen professionnel d'animateur territorial principal de 2e classe. Il contient une présentation détaillée du concours, du métier d'animateur et du service public, et permet de préparer efficacement les épreuves d'admissibilité : L'épreuve de série de questions ; L'épreuve de rédaction de note ou de rapport. L'épreuve d'admission : L'épreuve d'entretien avec le jury. Des conseils méthodologiques, des exercices corrigés ainsi que des sujets d'annales corrigés récents sont proposés pour chaque épreuve afin de vous entraîner en situation.