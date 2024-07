Dieu, la foi et moi ? Tome L'Alliance - Livre du jeune

Ce parcours sur deux années permet aux jeunes de se questionner sur Dieu, la foi chrétienne et le sens de leur vie, à partir de la Bible (dominante AT en 6e et NT en 5e), des fêtes liturgiques et de leur vie quotidienne. Chacune des 28 rencontres contient : - Un texte biblique (ou un aspect de la vie chrétienne) - Un enseignement riche et interactif articulé autour de grandes questions et d'activités ludiques - + des encadrés culturels, mots clés, illustrations, oeuvres d'art, quiz, défis, prières... et de nombreuses vidéos à flasher (témoignages, chants...) ! Un parcours complet, profond et joyeux, adapté aux collégiens d'aujourd'hui.