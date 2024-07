L'oie de Cussac

"Grotte de Cussac, Dordogne. Trois chercheurs qui viennent ici depuis vingt ans m'ont invité à plusieurs plongées. A la quatrième occasion, en m'avançant plus profondément dans la branche Amont, j'ai pu la voir. Elle a tout bouleversé. . ". . Découverte en 2000, la grotte de Cussac abrite parmi les plus beaux chefs-d'oeuvre de l'art pariétal paléolithique. Son étude scientifique se poursuit encore aujourd'hui. A l'occasion de la présentation du premier fac similé d'une partie de la grotte, l'artiste et chercheur Dominique Pasqualini, déjà auteur de La grotte est un corps, nous emmène dans une visite de celle-ci pour une réflexion sur le sens profond de la déambulation dans cet univers souterrain et des gravures gravetiennes (-30 000 ans) uniques de Cussac. S'y enchevêtrent mammouths, rhinocéros, cervidés, bisons et chevaux, mais aussi un magnifique oiseau et d'étrange animaux. Sans compter les restes humains qui y ont été déposés