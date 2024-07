Analyse pour l’agrégation de mathématiques. 40 développements, 2e édition

Ce livre est destiné aux candidats à l'agrégation externe de mathématiques. Il servira plus précisément à préparer la partie développement de l'épreuve orale d'analyse. Il intéressera aussi les étudiants en mathématiques de L3 ou de M1 désireux d'approfondir leurs cours par des applications. Cette 2e édition comporte 40 exposés permettant de couvrir l'intégralité des leçons d'analyse. Le niveau de justification correspond à celui attendu le jour de l'oral, et de nombreuses remarques viennent compléter l'exposition. Un grand nombre de thèmes sont abordés dont l'analyse fonctionnelle, l'analyse réelle et complexe, le calcul différentiel, les équations différentielles et les équations aux dérivées partielles, les probabilités et la topologie, etc.