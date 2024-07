Maths approfondies informatique ECG 2

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de deuxième année de classes préparatoires ECG qui suivent l'enseignement de mathématiques approfondies-informatique. Complet et précis, il est spécialement conçu pour vous permettre de maîtriser les notions du programme quel que soit votre niveau et ainsi vous préparer au mieux aux concours. Chaque chapitre contient : - Le cours complet avec les démonstrations et les exemples importants. Il est illustré de nombreux schémas et graphes pour représenter les concepts mathématiques. - Des exercices d'application permettant de vérifier immédiatement la bonne compréhension du cours. - Des travaux pratiques en Python donnant un nouveau regard sur le cours de mathématiques. - Des points méthodes pour acquérir les bons réflexes de résolution des exercices et rédiger rigoureusement la solution. - Les pièges à éviter. - Des exercices supplémentaires et des problèmes pour approfondir les notions du chapitre et s'entraîner aux sujets de concours. - Des indications et les solutions détaillées de tous les exercices.