Droit des sociétés. 2e édition

La collection " Spécial Droit " a pour ambition de satisfaire au double critère de la pédagogie et de l'excellence. Reprenant la structure classique des plans de cours, chaque ouvrage s'attache à donner aux lecteurs des clefs de compréhension de la matière par une démarche méthodique et guidée qui n'exclut ni l'exhaustivité ni la rigueur du propos. Pour ce faire, des rubriques systématiques scandent le cours et des exercices corrigés sont proposés en fin de chapitre. Le droit des sociétés a pour objet de définir le régime juridique des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Ce droit évolue constamment afin de répondre aux besoins du monde économique et, également aux nombreux intérêts et enjeux liés. Le présent ouvrage a pour objectif la compréhension et l'acquisition des règles et principes fondamentaux du droit des sociétés. Il présente de façon structurée le droit en vigueur. L'ouvrage est à jour des dernières réformes, notamment de l'ordonnance du 24 mai 2023 sur les fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières, et fait état de la jurisprudence notable la plus récente. Des exercices d'application corrigés en fin de chapitre facilitent l'analyse, la réflexion et la mémorisation.