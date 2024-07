The Ichinose family's deadly sins Tome 3

Kôzô fait une révélation des plus surprenantes à Tsubasa : en réalité, ils seraient coincés dans une boucle temporelle et auraient déjà vécu leur réveil à l'hôpital 2 000 fois ! Encore sous le choc, Tsubasa décide d'aller demander des éclaircissements au faux Kakeru, qui lui répond qu'ils comprendront tout en retrouvant leurs souvenirs liés à l'accident. Tsubasa et le reste de la famille s'empressent alors de chercher des indices et mettent la main sur un album photo qui pourrait bien leur apporter quelques réponses...