So i'm a spider, so what ? Tome 1

Jusqu'alors une lycéenne banale, je me suis retrouvée dans la peau d'une araignée dans un lieu inconnu ! Je me suis égarée dans un repaire de monstres pour échapper au cannibalisme de mes pairs, mais est-ce que la toute petite araignée que je suis réussira à survivre aux grenouilles venimeuses, aux serpents géants, aux singes gigantesques et même au dragon qui domine ce donjon infernal... ? Attendez, c'est n'importe quoi, cette histoire ! Passez-moi le responsable !!