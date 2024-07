Sur la route de BTS

Plongez au coeur du phénomène BTS avec cet ouvrage, fruit d'une immersion de plusieurs années au contact du groupe emblématique. Hong Seok-kyeong revient sur le parcours des membres, les stratégies de communications mises en oeuvre autour de leur succès, la narration fictionnelle construite dès The Most Beautiful Moment in Life, la portée sociale de leurs chansons, leur impact sur la scène internationale et le lien profond qui les unit à leur communauté, les ARMYs. Une monographie inédite, complétée de témoignages passionnants de fans, de performances scéniques et de paroles décryptées, tissent la trame de cet ouvrage unique. Explorez la façon dont le groupe a transcendé les frontières de la musique, jusqu'à devenir de véritables ambassadeurs de leur époque.