Fire Force Tome 34

Il faut éteindre les flammes du désespoir !! Quelle sera la réponse du Messie ? Le Grand Cataclysme est achevé, la Terre a fusionné avec Adora et s'est transformée en une planète de flammes noires. C'est alors que le héros Shinrabanshô-man est apparu pour faire face au désespoir !! L'humanité a inconsciemment souhaité son anéantissement et, selon Hauméa, ce souhait a été réalisé. Mais le Messie garde espoir et déploie une puissance surhumaine. Le désespoir de Hauméa, la porte-parole des hommes, et l'espoir de Shinra, devenu un dieu, vont s'opposer dans un spectaculaire face-à-face final !! L'humanité va-t-elle périr ou renaître de ses cendres ? Voici le dénouement de ce manga enflammé !!