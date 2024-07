Le photojournalisme dans la Guerre d'Espagne

A juste titre, le nom de Robert Capa résonne dans l'Histoire comme l'un des plus grands de la photographie du XXe siècle. A l'instar de sa compagne, Gerda Taro, et de certains confrères, dont David Seymour, il a couvert la guerre civile espagnole. En dépit d'un contexte éminemment périlleux, il mit un point d'honneur à se trouver au plus près de son sujet, faisant là preuve d'un courage à toute épreuve. Prenant appui sur de nombreuses citations en lien avec le photojournalisme et la lutte armée, cette étude s'attache à mettre en avant les images de quelques photographes ayant été à l'oeuvre pendant le conflit connu par l'Espagne entre 1936 et 1939. Une modeste manière de contribuer à la pérennisation du travail de ces héros, à l'heure où l'Ukraine et la Russie s'affrontent au coeur de combats dans lesquels nombre de reporters se retrouvent plongés, non contre leur gré, mais toujours au péril de leur vie.