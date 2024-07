Journal d'émotions spontanées au fil de l'eau, des saisons et des mots, hommage à la Loire aux lumières changeantes et à ses artistes, Poèmes de Loire en donnant la parole au fleuve et à ses paysages emblématiques, interroge la création artistique et nous fait entrevoir les fragiles vibrations du monde. Au plus pressé des yeux brillants, de sa source à la mer, De tout ce que je n'ai pu trouver autour, Mais toujours vécu au frémissement des caresses, Au sommet de l'amour, A la fourrure des bêtes amies, Pour le chant du lointain pays, Tu m'es concédée par fragments, Refusée au dehors, aux jours pâles de tristesse, Ecorchée aux rochers, cygne de beauté blanche, Parfumée de menthe et de vent, L'eau vivante te dessine en torrents, Poésie