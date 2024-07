Le grand frère de la côte. Un conte pour grands enfants

Judex et Mélissa, deux chenapans du cirque de Mafate, à l'île de La Réunion, ont séché l'école pour voir la mer. Quel paradoxe ! Vivre sur une île grande comme une feuille de bananier perdue au milieu de l'océan Indien et n'avoir jamais vu la mer ! Car ils vivent avec leurs parents, descendants d'esclaves, dans les Hauts de l'effondrement spectaculaire d'un volcan éteint d'où, pourtant si proche, la mer n'est pas visible. Parallèlement, Félix Mahé, un grand Noir détenu à la prison Juliette-Dodu de Saint-Denis, coupable d'une passion dévorante pour les vieux manuscrits et les livres incunables, profite d'un transfert vers un centre détention moins vétuste pour prendre la poudre d'escampette vers les Hauts de Mafate, au cours d'un accident opportun sur la route du littoral. Rencontre improbable entre l'évadé passionné de chasses au trésor et les deux petits diables qui rêvent de se laisser chahuter par les rouleaux de l'océan. Rencontre bien réelle qui va déclencher le plan Epervier pour enlèvement d'enfants. Rencontre merveilleuse entre un grand enfant, atteint du syndrome de Peter Pan, et des gamins qui rêvent en grand de devenir les héros de la flibusterie au XVIIe siècle, dans l'océan Indien, et d'appartenir à la confrérie des Frères de la côte. Tous trois se lancent dans la quête du trésor d'un pirate célèbre de La Réunion, Olivier Levasseur, dit La Buse, tel le busard de Maillard, rapace endémique de l'île. Mais ont-ils compris que le plus beau des trésors se cache en réalité dans le coeur de chacun ?