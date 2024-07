Les plaintes elfiques

Thallion, poète elfe imaginaire, se réveille dernier de son peuple et tente de comprendre quel drame a pu se nouer. Dans un monde qui n'est ni tout à fait le sien, ni tout à fait le nôtre, il entame une ordalie féerique et ténébreuse à travers mythes, cauchemars, angoisses et tente de s'approprier tout ce qui terrifie les humains, et notamment la Mort. Apporte-t-il à ceux qu'il croise réconfort et compassion, scelle-t-il au contraire leur destin funeste ? Cherche-t-il le pardon, la colère ? Ne cessant de franchir la frontière entre onirisme et réalité, il risque de les recombiner en une mosaïque nouvelle, fascinante où l'Homme n'est plus maître. Et le lecteur n'est pas certain de s'en sortir indemne, car Thallion le fixe en permanence de ses yeux d'or et de sa plume...