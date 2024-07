Etre Méditerranée nous invite à nous perdre le long des côtes méditerranéennes pour nous plonger dans une réflexion sur le monde. Prenant pour point de départ le bassin méditerranéen, les artistes dont les oeuvres sont ici présentées développent des pratiques depuis les pays qui bordent la Méditerranée. Ils y sont parfois nés, ils y vivent et y travaillent, ou s'en inspirent depuis un ailleurs pour nous proposer des oeuvres aux formes et esthétiques multiples. Une quarantaine d'oeuvres sont regroupées et s'articulent autour de trois axes principaux, intimement interconnectés. L'histoire, l'archéologie, le patrimoine matériel et immatériel, qui se déploient dans un va-et-vient entre réel et fictionnel, nous amènent dans les interstices de grandes et de petites histoires. Les mémoires et les héritages autour de récits intimes, contes et légendes nous font partager aussi des communs imaginaires. Enfin, les savoir-faire et pratiques ancestrales, interrogés ou assimilés par les artistes, accompagnent un regard enraciné mais renouvelé sur les traditions et les formes. EDITION BILINGUE FRANCAIS/ANGLAIS