Post N° 3, juillet 2024 : Nous sommes les 0,01%

POST est la première revue consacrée au monde post-carbone, tel que nous le vivrons et l'habiterons en 2050 : 148 pages de récits, démonstrations, rétrospectives et prospectives, prises de position... mais aussi d'images inspirantes pour que ce monde donne envie. POST est le fruit des recherches et des réalisations menées par le Groupe AREP, filiale de SNCF Gares & Connexions, avec des contributions de nombreuses personnalités (architectes, philosophes, urbanistes, experts, chercheurs, artistes, élus, scientifiques, responsables de collectivités...). Le numéro 3 s'intéresse à la biodiversité et plus particulièrement au rapport, aux interactions entre les humains et les autres êtres vivants (végétalisation, compensation ou programmation du vivant dans les projets urbains...)DES LEVIERS POUR TRANSFORMER LA VILLE, LES TERRITOIRES ET NOS MODES DE VIECes réflexions et pistes d'actions menées sur l'architecture, les mobilités et les modes de vie post-carbone devront être les nôtres dans un monde "zéro émissions nettes" en 2050. Il y a en effet une urgence à changer radicalement d'approche : ce que nous construisons aujourd'hui sera encore debout en 2050. Ce 3e numéro de POST interroge pour transformer la ville et nos modes de vie dans les 30 prochaines années : - 6 pages d'infographies sur la biodiversité à travers des estimations de calculs de la biomasse, l'impact des humains, par exemple, sur l'occupation des sols... - Un entretien avec Céline Bellard, biologiste et chargée de recherches française, spécialiste de l'écologie. - Des articles de fond, par exemple sur les liens entre biodiversité et anthropisation (article de Mathieu Mercuriali) ou encore sur la compensation écologique dans les projets d'aménagement. - Des entretiens et reportages qui s'intéressent aux forêts européennes ou encore aux citoyens et associations qui tentent de travailler en accord avec la nature paysagère. - Une interview de Célia Izoard, journaliste, essayiste critique de la technologie moderne et auteure de l'ouvrage La ruée minière au XXIe siècle : enquête sur les métaux à l'ère de la transition. - Un arbre phylogénétique, "bestiaire" des architectures humaines et non humaines, dont le dessin recouvre une double-page de la revue. - Une rubrique Junior qui comprend des portraits de penseurs du vivant, des pages de bandes dessinées ou encore la représentation du vivant à la maison (pour tout connaître de la scutigère véloce qui se niche dans les sous-solsdes maisons marseillaises...).