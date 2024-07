Aux sources de l'adaptation de la coordination administrative au Gabon post indépendant (1961-1973

Cet ouvrage analyse l'une des premières réformes emblématiques de la gouvernance de l'administration au Gabon qui, de 1961 à 1973, ambitionne de consolider le suivi des activités des services ainsi que des politiques et des actions publiques y découlant. En plus de la spécification et la graduation échelonnaires, la technicisation des fonctions, les exigences technocratiques et corporatistes..., l'argumentaire revient sur les conséquences du passage des prérogatives de coordination des autorités gouvernementales vers un nouveau palier de l'administration centrale spécialement consacré pour cet office. Le dessein est de comprendre la subtilité des fonctions insérées à l'effet d'une mutation de la coordination administrative dans un contexte d'hégémonie tutélaire et in fine d'appréhender la restructuration d'une administration gabonaise qui, dans la postindépendance immédiate, s'adapte progressivement à ses réalités, tout en conservant son armature héritée de la colonisation.