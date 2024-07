Histoire des condamnés innocents

Relatant les récits de cinquante-deux personnalités scientifiques ou philosophiques Antoine Chidiac nous entraîne dans un débat sur les pouvoirs. Ces grands innocents ont combattu les pouvoirs politiques et religieux afin de mettre en lumière le savoir. Les pouvoirs du décideur et du juge étaient (et le sont encore parfois dans certaines régions de la planète) sous la domination du pouvoir religieux qui impose sa loi, ses juges, et l'ordre dans la cité. Le savoir et donc le savant ou le sachant devrait mettre tout le monde en accord mais en fait ce pouvoir du savoir abolissant les autres pouvoirs par sa rationalité, a été la cible des politiques, juges et religieux. Le savoir est un pouvoir qui heurte les autres pouvoirs politiques, juridiques et religieux. Professeur Laurent Degos