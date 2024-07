Nuit de chine

Roubaix, dans les années 60. Trois couples d'amis atypiques s'entraident lorsque l'un d'eux rencontre des problèmes financiers. Pour s'en sortir, ils décident de voler une toile de maître au musée des Beaux-Arts de Lille. Ils profitent de l'effervescence de la célèbre braderie pour mettre leur plan en oeuvre. Mais voilà, un braquage, ça ne s'improvise pas, et rien ne se passe comme prévu. Dans ce roman plein d'humour, Bernard Thilie dévoile des personnages attachants et une intrigue entraînante. "Un polar nordiste original et très rythmé"Olivia Gartner, L'esprit des lettres Bernard Thilie tombe amoureux de la littérature dès son enfance et réalise son rêve lorsqu'il commence à écrire. Il est à ce jour l'auteur de neuf romans noirs.