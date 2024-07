De l'utopie à l'effondrement. D'où vient et où va le capitalisme ?

Toujours plus vite, toujours plus fort : nos sociétés foncent dans le mur écologique avec une relative insouciance depuis plusieurs décennies. Cet aveuglement est lié à la domination de l'économique qui a mis en coupe réglée le "vivant" humain et non humain. Bifurquer suppose de redéfinir le sens et les finalités de notre activité collective, que l'économisme a profondément dévoyés. Pour ce faire, Nicolas Postel et Dany-Robert Dufour proposent de repartir des analyses proposées par Bernard Mandeville dans sa Fable des abeilles au début du XVIIIe siècle. C'est le moment où, selon Karl Polanyi, s'opère la mise en place d'une inversion entre fins et moyens dans le cadre de ce qu'il qualifie de "système de marché autorégulateur" . Eviter l'effondrement nécessite de faire retour sur ce moment particulier, aux racines d'une logique économique et sociale d'accumulation devenue mortifère, pour essayer de proposer un autre fondement à notre vivre-ensemble.