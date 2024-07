Californie. San Francisco, Yosemite, Death Valley, Los Angeles, San Diego

Des clefs pour comprendre ...la nature contrastée de la Californie, des déserts aux forêts de séquoias ; son histoire, des premiers habitants indiens à la Silicon Valley ; l'art de vivre au pays des hippies, des freeways et du cinéma ; son architecture, des missions aux édifices modernes et ultracontemporains. Des itinéraires à parcourir Découvrir la Californie en 6 circuits de visite, de la côte nord à à San Diego en passant par la baie San Francisco, les grands parcs naturels (Yosemite, Death Valley, Channel Islands, etc.) et Los Angeles.