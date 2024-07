La figure de l'aidant. Contributions à l'évolution des pratiques

Dans un contexte d'évolution démographique et sanitaire, l'organisation sociale de la prise en charge de la dépendance s'est hissée dans l'espace juridique, médiatique et scientifique. Depuis quelques années, un nouveau champ de recherche émerge ainsi, qui place l'aidant au centre d'un très large périmètre. S'y rencontrent des problématiques relatives aux dimensions collectives et personnelles de l'accompagnement avec, souvent, des implications politiques, professionnelles et privées autour d'une reconnaissance qui est encore en construction. Cet ouvrage, fruit d'un colloque organisé en 2022 à la Maison des Sciences de l'Homme de Nantes, restitue le dialogue interdisciplinaire mis en place autour de l'aidance et de l'aidant, maillon de la chaîne de santé publique, entre solidarité nationale et intergénérationnelle, mais aussi acteur des changements en cours, force de proposition sur les adaptations qui s'imposent.