Guide de vos droits en copropriété. Edition 2024

- Un ouvrage complet à jour des dernières nouveautés législatives et jurisprudentielles notamment en matière de rénovation énergétique. - Une mine de renseignements. Cette bible de plus de 400 pages décrypte toutes les règles souvent complexes du fonctionnement de la copropriété. - Un guide pratique. Rédigé dans un langage clair et accessible, cet ouvrage constituera une référence pour les membres des conseils syndicaux, les syndics bénévoles et les simples copropriétaires. Il est enrichi de fiches pratiques, de modèles d'actes et de lettres et des commentaires des dernières jurisprudences.