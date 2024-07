Les petits dinos

Le livre idéal pour préparer Bébé à aller " au dodo " de façon tendre et ludique ! Bébé tourne les pages, ferme les yeux de tous les dinosaures et leur dit " bonne nuit " pour se préparer à aller au dodo : Au dodo, les diplodocus Au dodo, les tyrannosaures Au dodo, les tricératops Au dodo, les stégosaures Et une dernière page où tout le monde dort pour dire " au dodo " au petit bébé ! Un livre d'éveil pour les bébés, dès 6 mois.