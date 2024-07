Que faire avec du papier et de la colle ?

Des petites choses ingénieuses à fabriquer, avec différents types de papier et de la colle. dès 6 ans Découvre un ensemble de choses surprenantes et amusantes à créer avec tout sortes de papier et de la colle. Fais la course dans une pente avec des chiens en papier, crée des papillons en papier à partir de vieux papiers d'emballage, et apprend comment cacher et révéler des messages secrets dans des morceaux de papier. Découvre comment décorer du papier avec des motifs marbrés, transformer deux gobelets en papier en machine à voyager dans le temps, et perce le secret des planètes fabriquées avec de la colle. Et si tu suis les modèles et les instructions simples illustrées étape par étape, tu peux couper, plier et coller un requin qui plie et bat sa queue !