Seule la mort attend la Vilaine Tome 5

Une aventure romantique et dangereuse au coeur d'un jeu vidéo aux règles peu ordinaires. Pénélope réussit à prouver son innocence dans la tentative d'assassinat du prince héritier. Contre toute attente, elle est nommée reine du tournoi de chasse. Elle saisit cette opportunité pour tenter d'augmenter son pourcentage d'affection avec Eckles. Plus qu'un mois avant la fin du jeu : Pénélope doit tout tenter pour atteindre les 100 % et assurer sa survie. Va-t-elle réussir ?