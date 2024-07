Coloc avec mon boss

Etienne maîtrise tout dans les moindres détails... jusqu'à ce que Lizie, comptable au sein de sa société, s'impose dans son quotidien. Lizie est fantasque, pleine de vie, se moque des règles et les contourne, parle tout le temps sauf de son passé. Et elle le rend dingue. Etienne la tiendrait bien à distance, mais impossible. Elle a besoin d'un boulot et d'un toit, il a besoin d'une fausse fiancée... Marché conclu ?