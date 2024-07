Le ballet contemporain. La danse au temps de Diaghilev

Son activité prolifique de critique de danse a permis à Valerian Svetlov de devenir un proche collaborateur de Serge De Diaghilev, fondateur des " Ballets russes ", la plus grande compagnie de ballet de tous les temps. Cela lui a permis d'assister personnellement aux deux saisons de 1909 et 1910 de la célèbre compagnie. Ce volume est agrémenté de reproductions des illustrations des représentations originales, inédites en France depuis 1912, et à travers des anecdotes fascinantes, il retrace en détail toute l'histoire du ballet le plus célèbre du monde.