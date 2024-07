Islamogauchisme. La fin du clivage gauche-droite

Dans cette nouvelle édition enrichie, Philippe Fabry et Léo Portal revisitent leur analyse sur l'avenir incertain de la démocratie en Occident. Face à la montée du populisme, ils questionnent la pertinence du clivage traditionnel droite-gauche, explorant si les idéologies actuelles annoncent un réalignement politique majeur. Le livre aborde des thèmes clés comme le populisme et la "révolte des élites", évaluant leur impact sur les structures politiques. Les auteurs se demandent si ces phénomènes préfigurent la fin de la démocratie traditionnelle ou le début de nouvelles formes de gouvernance. Cette édition, qui fait suite au succès de la première, se distingue par la présentation d'un modèle politique universel et intemporel. Ce modèle offre un cadre analytique pour interpréter les tendances actuelles et prévoir les évolutions futures de la démocratie en Occident.