Ze vais te manzer

Un grand méchant loup affamé attend dans la forêt… Un premier lapin arrive. Mais le lapin, impressionné par son défaut de prononciation, lui ouvre grand la gueule et trouve un énorme cheveu sur la langue. Il part vite chercher une pince pour le libérer (et par la même occasion sauver sa peau). Un deuxième lapin se pointe. Impressionné par son manque de caractère, il le renvoie se cacher pour préparer une attaque bien plus terrifiante. Le deuxième lapin s’enfuit sauvant, lui aussi, sa peau… Quand un bout de fourrure réapparait sur le chemin du loup, celui-ci croque allègrement dans la chair fraiche. Mais ce n’est pas un lapin ! C’est un énorme ours qui envoie balader notre loup…Celui-ci retombe face à face avec un arbre ! Il en perd toutes ses dents. Alors attention au loup dans la forêt… Car il est toujours là, rôdant parmi les arbres… Mais plus rien à craindre, le loup est depuis devenu véchétarien !