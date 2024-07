The Gray Man Tome 2 : La cible

Connu sous le pseudonyme de Gray Man, ce tueur à gages est devenu légendaire pour sa discrétion et son efficacité. Aujourd'hui pris entre deux feux - tuer un dictateur africain ou lui laisser la vie sauve -, le Gray Man est devenu la cible. Adaptée et diffusée en 2022, avec Chris Evans et Ryan Gosling, cette aventure a été l'un des plus gros succès d'audience de Netflix. Au tour du Gray Man de devenir la cible... La suite du best-seller de Mark Greaney, l'un des plus gros succès de Netflix Il y a quatre ans, Court Gentry a été trahi par les siens. Depuis, cet ancien agent de la CIA est devenu tueur à gages. Et tous le connaissent désormais sous le nom du Gray Man. Aujourd'hui, un " vieil ami " qu'il croyait mort reprend contact avec lui. Et Gray Man n'a d'autre choix que d'accepter la mission quasi impossible que lui confie ce marchand d'armes russe : abattre un président africain. Mais la CIA a d'autres visées pour le dictateur. Elle le veut vivant. Gray Man se retrouve dès lors pris entre deux feux. Quoi qu'il fasse, il mécontentera l'un des deux camps. Et il le paiera au prix fort. Aujourd'hui, la cible c'est lui. " Aucun temps mort ! Tourner les pages de ce thriller explosif donne l'impression d'être au coeur d'un jeu vidéo. " The New York Times " Le Gray Man ? Un Jason Bourne dopé au Redbull et aux amphétamines ! " The Memphis Commercial Appeal