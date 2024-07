L'été de la reine bleue

Une dystopie ultra-efficace d'Estelle Faye, à lire et à écouter ! La France, dans un futur proche. Les grandes villes et leurs périphéries sont devenues irrespirables. Le centre de Paris a été mis sous cloche, avec de l'air artificiel, et seule une élite peut y vivre. La narratrice, souffrant de plus en plus de difficultés respiratoires, est envoyée par sa mère dans une Institut à la campagne. Là-bas, elle fait la rencontre d'une magnétique fille aux cheveux bleus qui semblent cacher un secret... Une dystopie courte et facile à lire à découvrir !