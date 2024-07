La voûte sacrée. De la maîtrise à la perfection

Aucun livre jusqu'ici n'avait été écrit sur le travail particulier du 4e au 14e, degré permettant l'éveil et la réalisation des Maîtres Francs-Maçons. Les rares ouvrages qui existent sur les " Hauts Grades " parlent uniquement des symboles, couleurs, chiffres ou légendes propres aux divers degrés, mais jamais le chemin progressif d'évolution spirituelle n'avait été aussi clairement balisé comme dans cet ouvrage. La Voûte sacrée est le premier livre sérieux sur le sujet : il traite admirablement des mouvements intérieurs de l'Etre et de l'Esprit qui conduisent concrètement le Maître Franc-Maçon à la perfection. D'étape en étape, La Voûte sacrée révèle comment évoluer vers plus de conscience et d'amour, comment améliorer ses relations avec soi-même, la société et l'univers pour trouver dans l'action la paix et l'harmonie. Assurément, ce livre doit être lu par tous les Francs-Maçons, des grades supérieurs, par tous les maîtres qui aspirent à l'amélioration de l'humanité. Mais il est également destiné à tous les hommes de bonne volonté qui veulent faire de leur vie un chef-d'œuvre.