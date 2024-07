Mon dealer de croquettes est un guerrier. Il a passé des années sur un ring sans même avoir eu besoin de porter des gants et j'ai partagé son combat quotidien. Je suis Jazzy The Dog, un Cavalier King Charles. Un poil plus de sept kilos sur la balance et sept ans au compteur. Mon humain dit de moi que je ne suis pas le plus intelligent de la portée, mais je suis là pour témoigner que c'est en affrontant que l'on gagne. Un chien porte son regard sur son maître : " son guerrier ", qu'il a accompagné de l'annonce à son retour à la vie.