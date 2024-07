Campus Escort. Tome 1, Real Blackmail

Pour financer son cursus au sein de la prestigieuse université de Cambridge, Lennox est prêt à tout. Et comme son petit boulot au Queen Bee, le bar le plus cool du campus, ne lui suffit pas, il joue les escorts. Il dissimule scrupuleusement ce pan de vie, jusqu'au jour où il est reconnu et soumis à un chantage : s'il ne fait pas exactement ce qui lui est demandé, son secret sera révélé et il pourra dire adieu à ses études. L'objet du chantage, c'est Alexie, une jeune femme perdue au corps blessé par une épreuve douloureuse. Lennox doit lui redonner confiance en elle. Mais interdiction de coucher avec elle. Alexie ignore totalement la véritable raison pour laquelle ce type à tomber lui tourne autour, et elle est bien décidée à ne pas se laisser approcher. Trouver les failles d'Alexie, s'y engouffrer, la faire briller, c'est à la portée de Lennox. Mais il ne faudra surtout pas succomber.