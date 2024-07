My NTR Wife Tome 2

En basculant dans l'adultère, ces épouses infidèles découvrent le frisson de l'interdit ! SEIKO CARDS : Retrouvez 2 cartes hentai à collectionner dans ce volume ! Lorsqu'il téléphone à sa femme Shinomiya, Hayato est loin d'imaginer qu'elle lui répond depuis une chambre d'hôtel miteuse où son supérieur l'a entraînée pour profiter de son corps... En vacances avec sa famille, la pulpeuse Shizuka s'éclipse à la nuit tombée pour s'offrir au gérant de leur chambre d'hôtes, un homme âgé et expérimenté... Envoûtée par le charme d'un inconnu, Tôka fait un pas de côté et découvre le plaisir avec un homme bien mieux membré que son mari... Le plus doux des coups de crayon rencontre les plus inavouables des fantasmes. Un chef-d'oeuvre signé Arakure !