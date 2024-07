Au coeur du musée. Connaître le vivant auprès des équipes d'un musée de sciences

Dans ce livre publié à l'occasion de l'exposition "Spécimens 24" du Naturéum de Lausanne, Sophie Woeldgen explore le rôle des collections à travers plusieurs exemples emblématiques. Comment celles-ci permettent de comprendre les interactions entre faune et flore, entre géologie et technologie, et la façon dont elles éclairent la relation riche et complexe entre notre environnement et ce qui l'habite.