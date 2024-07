Les Jeux Olympiques en valent-ils la chandelle ?

Par le nombre de leurs participants et leur audience, les Jeux olympiques constituent aujourd'hui le principal spectacle sportif organisé dans le monde. Ils sont aussi au centre de vives controverses, entre récits enthousiastes et féroces dénonciations. Dans un tel contexte, il est légitime de poser une question toute simple à première vue : les Jeux en valent-ils la chandelle ? L'interrogation, malgré son caractère suranné, semble appropriée pour documenter ce que les Jeux olympiques, devenus de plus en plus grands, diversifiés et marchandisés, font au monde contemporain. Par ce biais, il s'agit de mettre en évidence certains de leurs effets, en particulier sur les plans sociaux et environnementaux, tout en identifiant les agents économiques qui en tirent parti ainsi que les actants humains et non-humains qui en pâtissent et/ou le remettent en question. Enfin, l'ouvrage montre en quoi les Jeux olympiques témoignent de tendances plus larges, à l'oeuvre dans la plupart des manifestations sportives drainant un large public ou de nombreux participants.