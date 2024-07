Faire justice. Petit répertoire de sources commentées (Moyen Age-XXe siècle)

Conçu pour des étudiants et des enseignants, cet ouvrage favorise l'approche de l'histoire de la justice à n'importe quel niveau d'apprentissage, que ce soit celui d'une initiation ou bien d'une spécialisation. L'historiographie qui bénéficie à ce jour d'une longue tradition, pour les périodes allant du Moyen Age au XXe siècle, n'est pas celle qui a le plus édité de sources de manière accessible et pédagogique (transcription, traduction, etc.). Partager ses sources et expliquer comment les manipuler est un pan de l'histoire judiciaire que les chercheurs n'ont pas encore pleinement investi. Il n'est sans doute pas simple d'éditer des lettres de rémission ou des procès, par exemple, et la raison en est facile à comprendre : ils sont trop longs à publier en termes de volume. La mise en ligne de certains dossiers, comme sur le site de Criminocorpus, atténue en partie ce manque, que le présent ouvrage aimerait également venir modestement pallier.