Vienne en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir Vienne le temps d'un court séjour Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir la capitale autrichienne. Le château de Schönbrunn, la cathédrale Saint-Etienne, la Hofburg, l'Opéra de Vienne, le MuseumsQuartier, le Prater... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. De nombreuses suggestions de balades et des itinéraires thématiques : une promenade nocturne dans la ville, du shopping parmi les designers et artisans branchés à Neubau, visite gourmande du Naschmarkt... Des sections ciblées pour découvrir Vienne selon ses envies : avec des enfants, vie nocturne, architecture, cuisine, Jugendstil (Art nouveau) et art contemporain, le café (véritable art de vivre viennois)... Tous les secrets de la Sacher Torte, le délicieux gâteau au chocolat emblématique de Vienne. Des doubles pages sur les nombreux musées de Vienne avec les plus belles oeuvres à y admirer. Une excursion à Bratislava, en Slovaquie, accessible en moins d'une heure depuis Vienne en train. De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.