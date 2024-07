Qui sont les Mutants ? Décoder l'ADN des X-Men

Qui sont les mutants ? Quelle est l'histoire de cette franchise de comics historique ? Comment les X-Men ont-ils prospéré pendant plus de soixante ans dans un monde qui a juré de les détruire ? Ce livre décrypte et analyse la place particulière qu'a prise cette franchise dans l'histoire et l'imaginaire collectif. Depuis la création par Jack Kirby et Stan Lee, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de ces figures marquantes jusqu'à nos jours, nous verrons sous un autre angle les péripéties de ces hommes et femmes, super-héros autant que vilains, d'un genre particulier car augmentés par les pouvoirs extraordinaires de leurs mutations spontanées. En effet, sous la plume subtile et savante de Djaufre Harcourt, nous découvrirons comment le destin de ces êtres humains s'entremêle et fait écho aux thèmes qui traversent notre société au fil du temps et de l'Histoire. Grâce aux témoignages, analyses et innombrables anecdotes des contributeurs et contributrices qui ont mis leur patte à la construction du phénomène X-Men, l'auteur nous plonge au coeur de ce monument de la culture populaire, aujourd'hui décliné sur de multiples formats comme la bande dessinée, le cinéma ou la télévision.