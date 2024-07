Beyond the Game

Wolfgang Ollinson et Iris Pearson se vouent une haine féroce et ce, depuis l'enfance. Mais ils se connaissent aussi mieux que quiconque. Alors quand Wolf, rugbyman de talent, doit effectuer une série de reportages pour que le public apprenne à connaître l'homme derrière le sportif sanguin, il exige que ce soit Iris qui ait la charge du projet. C'est une opportunité en or pour la jeune journaliste, cantonnée aux missions ingrates et qui brûle d'envie de faire ses preuves. Travailler avec Wolf, ce sera un mal pour un bien... Sauf qu'ils ne semblent pas d'accord sur les termes du contrat. Selon Wolf, Iris travaille pour lui. Et il ne compte pas lui faciliter la tâche. Mais il suffit parfois d'un match improvisé sur un ring de boxe et d'un pari pour que tout bascule... et pas forcément dans la direction souhaitée !