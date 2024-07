Pourquoi courir ? Les bienfaits de la course à pied

La course à pied est une activité naturelle et Sapiens est même une espèce particulièrement douée pour cela. La sédentarité l'empêche aujourd'hui d'exercer cette faculté. Courir, c'est apprendre à gérer l'effort, se replacer dans la nature, améliorer sa santé, mais aussi découvrir des formes nouvelles de sociabilité, accompagner avec sérénité son vieillissement ou encore s'approprier l'espace. Dans ce bref essai, l'auteur aborde la question du statut des compétitions, il revient sur les principaux mythes liés à la course de fond et nous invite finalement à dépasser l'opposition entre accomplissement et dépassement de soi.